Frisbee-Action bei der ParkSportInsel

Welt der Bewegung im Wilhelmsburger Inselpark

An diesem Samstag gibt es bei der ParkSportInsel Frisbee-Action: Freestyle-Frisbee, Disc Golf, Frisbee Trick Shots und Beach Ultimate!Auf der Sandfläche wird von 9 bis 14 Uhr ein pick-up Beach Ultimate Turnier stattfinden. Jeder der Lust hat, diese rasante Sportart mal auf Sand auszuprobieren, ist dazu herzlich eingeladen, die Teams werden vor Ort ausgelost. Außer dem Mannschaftsport Ultimate wird der vorhandene fest installierte Disc Golf Parcours um einige Extrabahnen erweitert. Dies bedeutet ab 10 Uhr mehr Abwechslung und mehr Spass, sowie die Möglichkeit sich auch im Turniermodus – ab 14 Uhr - zu messen.Besonders freuen dürften sich die Freunde der Flugscheiben über den Besuch von Julien Ménetrat, vom in Insiderkreisen weltberühmten Spin Collectif Paris, mit seinem aktuellen Kölner Trainingspartner Yuval Rei Koren. Diese auf internationalen Events spielenden Gäste werden mit ihren Tricks anstecken und begeistern. Freestyle – also das freie Spiel mit der Scheibe - bietet viele Einstiegsmöglichkeiten. Ein Anfang unter professioneller Anleitung kann schon dieses Wochenende gemacht werden: ab 12 Uhr.Samstag, 03.09.201710.00 – 18.00 UhrWelt der Bewegung im Wilhelmsburger InselparkVeranstalter: ParkSportInsel e.V. in Kooperation mit Nordisc