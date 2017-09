Der Inselpark auf Wilhelmsburg ist zu jeder Jahreszeit wunderschön. Heute Vormittag habe ich mich an den letzten Blüten erfreut.Leider wurde der Spaziergang dadurch getrübt, dass am Wegesrand in der Nähe des Kuckucksteichs wieder einmal vergessen wurde, den Müll von wahrscheinlich einer feuchtfröhlichen Feier zu entsorgen. Der Mülleimer in unmittelbarer Nähe hätte das alles gut schlucken können.Fazit: Feiern erlaubt - Müll liegen lassen verboten!