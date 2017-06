Mein Freund, der Baum, ist tot ...

aber:

Hintergrund

Ein Auge weint, das andere lacht

Das muss hier und heute unbedingt ins Wochenblatt, und zwar in Form eines GROSSEN viruellen NACHBARSCHAFTSHERZEN:DANKE an die hilfsbereiten und freundlichen Mitarbeiter der Firma Schlatermund am Niedergeorgswerder Deich für ihren tatkräftigen Einsatz!Im Zuge des heutigen Unwetters ist mir doch glatt ein Baum umgefallen, und zwar quer über die Straße. Ein Anruf bei der Feuerwehr ergab, dass sich ein Einsatz von dort wegen der unzähligen Schadenmeldungen noch etwas hinziehen würde.Das Warten hatte nach ca. 30 Minuten ein Ende, als die Mitarbeiter der benachbarten Firma Schlatermund herbei gefahren kamen und beherzt zur mitgeführten Motorsäge griffen. Binnen kurzer Zeit war der Baum zersägt und die Straße wieder frei.Traurig: Baum totToll: hilfsbereite NachbarnDaumen hoch für die Mitarbeiter der Firma Schlatermund! Tolles Team, tolle Nachbarn! Kuchen für Euch folgt in Kürze.