Kunst im Hof

Dieses Jahr wird der gesamte Hof der HONIGFABRIK samt der anliegenden Boote bespielt und ein Kunstpfad führt über das Gelände. Ab 20 Uhr dann das große Hoffest. Beteiligte Künstler:Katharina Langer / Malerei und SiebdruckJens Ole Remmers / ObjektkunstJulika Hartz / InstallationKalle Maukel / Moire-Videoskulptur in einer JurteLouisa Fabrizi / Interaktive KunstJulien Fleurance / InstallationMounir Brinsi / On Common Ground, WILLYTOWNZenzi Huber / MusikperformanceGewächshaus:Aquaponyhof / AquaponikCatharina Möller / Staudengärtnerin und HochbeeteAb 20 Uhr beginnt das große Hoffest mit Konzerten, DJs, Kino, Capoeira u.a. mit:- DJ Set SOULSISTAS – Soul,Funk,Welt, Balkan -- On Common Ground – Soul -- Rebel Lovers – Cajun, Zydeco, Blues, AmericanaNatürlich auch dabei der Bier + Weingarten am Schornstein nebst kulinarischen Leckereien vom Cafe Pause und vom Grill. Der Eintritt ist frei!