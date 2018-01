Gründungstreffen einer Stadtteilgruppe Wilhelmsburg des NABU (Naturschutzbund)

Hamburg: Kletterhalle |

Liebe Nabu-Mitglieder und sonstige Interessierte auf der Elbinsel, noch ist dieses Gebiet ein weißer Fleck auf der Nabu-Landkarte, doch das soll sich jetzt ändern! Einerseits gibt es hier noch viel Natur, andererseits stehen in Zukunft große Veränderungen an, z. B. die Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße, der Bau von mehreren tausend Wohnungen u.v.m.

Alle, die sich für die Natur in Wilhelmsburg und ihre Erhaltung einsetzen möchten, sind herzlich zu einem ersten Treffen eingeladen:

Montag, der 22. Januar 2018, um 19 Uhr im Gastronomiebereich der Kletterhalle

Zur besseren Planung bitten wir um vorherige Kontaktaufnahme:

Andreas Baumgarten, a-baumgarten@wtnet.de, Tel.: 35 77 41 25

Michael Ulrich, m.ulrich@u-cd.de, Tel.: 0171 – 95 72 789