eigenarten - Interkulturelles Festival / Baustelle Integration

Besetzung: Nikol Pankow, Sajjad Ebadi, Lena Schweder, Mehdi Ebadi, Idris Ismail, Liesa Stüber, Zerit Misgna, Sopjie Knauerhase, Hakim Chohbishat: Konzeption, Schaupiel



Die Theatergruppe Karoon erzählt die Geschichte dreier Bewohner_innen eines Flüchtlingsheims, die ihren Weg in die deutsche Gesellschaft suchen. Während das Ziel des Einen der Kontakt mit den Einheimischen ist, erfährt der Andere die Hürden bei der Arbeitssuche. Die Dritte möchte ein Leben in Deutschland aufbauen, weiß aber nicht, ob sie als Flüchtling anerkannt werden wird, wenn sie die Wahrheit sagt. Die Schauspieler_innen schildern lachend und weinend ihre eigenen Erlebnisse.



www.karoongruppe.wixsite.com/karoon



In Kooperation mit dem Bürgerhaus Wilhelmsburg.



Theater, 60 Min, 10,- / 8,-

Kartenreservierung unter festival-eigenarten.de