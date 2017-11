Adventsmarkt am Veringkanal

Termin: Sonnabend, 2. Dezember, 14 bis 19 Uhr

WILHELMSBURG. In diesen Tagen ist der Besuch eines Weihnachtsmarktes als Einstimmung auf die Adventszeit für viele Menschen ein Muss. Als Alternative zu den vielen bunten kommerziellen Märkten haben die Künstler des Atelierhauses 23 am Veringkanal zum vierten Mal einen ganz anderen Markt organisiert.Von 14 bis 19 Uhr können Gäste hier die Vielfalt des Stadtteils entdecken: Initiativen, Vereine, Institutionen sowie aktive Wilhelmsburger stellen sich vor.Im Mittelpunkt stehen viele Stände mit selbstgemachtem Kunsthandwerk, Mode und Schmuck.Gefeiert wird sowohl im Atelierhaus als auch draußen in großen Zelten. Kinder können sich unter anderem über eine Märchenerzählerin, eine große Rutsche und über eine Feuer-show freuen. Auf erwachsene Besucher wartet ein buntes musikalisches Programm mit verschiedenen Musikern aus dem Viertel.Wenn es dämmert, wird das Duo „Kabel-Jo“ stimmungsvolle Weihnachtslieder am Lagerfeuer anstimmen. Mitsingen ist erwünscht. Bei der Tombola winken attraktive Preise. SL