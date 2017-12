A26-Ost (Hafenquerspange) macht Wilhelmsburgs Süden zum Autobahnknoten

Für die geplante A26-Ost, die Hafenquerspange, soll im Abstand von wenigen hundert Metern ein Autobahnkreuz (B75/A26) , eine Anschlussstelle bei Kirchdorf-Süd und ein Autobahndreieck (A26/A7) gebaut werden. Eine Arbeitsgruppe des von der Verkehrsbehörde finanzierten Projekts „Perspektiven“ will die Auswirkungen dieser Planung durch einen Tunnel und eine andere Anschlussstelle mildern. Am 11.Dezember, 18:30, im Bürgerhaus Wilhelmsburg wird eine Stellungnahme des Staatsrats der Verkehrsbehörde, Andreas Rieckhof, dazu erwartet.

Die DEGES-Planung

Die Position der Perspektiven AG

Es soll keinen Anschluss an der Otto-Brenner-Straße geben, aber auch keinen Anschluss der Kornweide an die A26 und A1 an dem Autobahndreieck Stillhorn, um vor allem den LKW-Verkehr von und zur A26 und A1 aus den Wohngebieten heraus zu halten.

an dem Autobahndreieck Stillhorn, um vor allem den LKW-Verkehr von und zur A26 und A1 aus den Wohngebieten heraus zu halten. Stattdessen soll ein Teilanschluss vom Pollhorner Hauptdeich und der Kornweide/Hohe-Schaar-Straße an die A26 Richtung Osten gebaut werden. (Nr.5)

und der Kornweide/Hohe-Schaar-Straße an die A26 Richtung Osten gebaut werden. Die Autobahn soll zumindest im Abschnitt zwischen der Eisenbahn und der A1 vollständig im Tunnel verlaufen.(4)

Erwartungen an den 11.Dezember 2017







Die Planung der Autobahn A26-Ost führt im Auftrag Hamburgs die DEGES durch, eine privatrechtliche Fernstraßenplanungsgesellschaft im Eigentum des Bundes und der Bundesländer.Sie hat folgendes Anschluss-Konzept für den Abschnitt durch Wilhelmsburg (siehe Skizze):EinDie A26 wird parallel zur Kornweide unter der bestehenden A1 hindurch geführt und auf der östlichen Seite der A1 im Bogen an die A1 angeschlossen. Auf der westlichen Seite der A1 entsteht eine Zufahrt von der A1 aus Richtung Hamburg und eine Abfahrt zur A1 Richtung Süden.Anders als bisher soll die Kornweide dort nicht an die Autobahn angeschlossen werden.Eine) gebaut werden. Diese Anschlusstelle wird irreführend AS HH-Stillhorn genannt, müsste abergenannt werden. Über diese AS sind die A26 sowie über die A26 auch die A1 in beiden Richtungen an die Otto-Brenner-Straße sowie die in diesem Bereich verlegte Kornweide angeschlossen.Einentsteht zwischen der in Autobahnstandard ausgebauten und verlegten B75 (nördlich der Kornweide Wilhelmsburger Reichsstraße, südlich die A253) und der A26. Hier soll es nur eine Süd-West-Verbindung geben. Deshalb wird der Anschluss „Abzweig Harburg“ genannt. Da die B75 aber von Norden und Süden an die Kornweide angebunden ist, gibt es auf dem Umweg über die Kornweide auch eine Nord-West-, eine Süd-Ost- und eine Nord-Ost-Verbindung zwischen der B75 und der A26. Wer z.B. von der Wilhelmsburger Reichsstraße auf die A26 Richtung Buxtehude kommen will, fährt zunächst auf der Kornweide 600m nach Osten und dann über die Anschlussstelle Otto-Brenner-Straße auf der A26 zurück Richtung Westen.Das bedeutet: „Abzweig Harburg“ und AS Kirchdorf-Süd ("AS HH-Stillhorn") ergeben zusammen ein Autobahnkreuz A26/B75 mit zusätzlichem Anschluss an die Kornweide und Otto-Brenner-Straße.Die von der Hamburgischen Bürgerschaft beschlossene Linienbestimmung von 2010 sah vor, dass die A26bis unter die Otto-Brenner-Straßebis an die A1 geführt wird. Hamburgische Bürgerschaft, DEGES, Verkehrssenatorin Hajduk (Grüne) und die Umweltgutachten erklärten einhellig, dass der Bau der Autobahn ohne diese Tunnel- und Trogführung undenkbar sei.Der Bezirk Mitte forderte durch den Bezirsamtsleiterzwischen der Bahn und der A1.Die DEGES Planung sieht jetzt eine Durschschneidung des Wohngebiets Katenweg vor, einenunter der Bahn, der Siedlung sowie dem Friedhof Finkenriek. Anschließend soll es nur bis zur Otto-Brenner-Straße einengeben, anschließend eine Führung der A26den Brausielgraben und den Stübenhofer Weg und dann eine Unterführung der Autobahn A1.Staatsrat Rieckhof hat sich in allen bisherigen Veranstaltungen kritisch zu eineman der Otto-Brenner-Straße geäußert und stattdessen einen Anschluss der Kornweide an dem Autobahnbdreieck A1/A26 vorgezogen. Man kann gespannt sein, ob sich die Hamburger Verkehrs-Behörde jetzt der Planung der DEGES unterwirft.Diegalt in allen Erklärungen der Behörde als disponibel, wenn die Perspektiven-Gruppe entsprechende Vorschläge an die Behöde stelle. Es ist damit zu rechnen, dass am 11.Dezember eine Verlängerung des Tunnels - in welcher faktischen Form auch immer - angekündigt wird. Kaum zu erwarten ist, dass die 650m aus der Linienbetimmung erreicht werden.Nachdem das Konzept der Perspektiven-Gruppe in einem Workshop am 13.Juni erarbeitet wurde, hatte die DEGES bereits zwei Tage später in einer Veranstaltung der Handleskammer zum Verkehr im Hamburger Süden an die Wirtschaftsverbände appelliert, das Anschlusskonzept der DEGES zu unterstützen. Möglich ist, dass statt eineseine Verlängerung des Pollhorner Hauptdeuchs bis zur Hohe-Schaar-Straße (=Verlängerung der Kornweide nach Westen) in Aussicht gestellt wird. Dies ist dann aber kein Teil des Planfeststellungsverfahrens und damit völlig unverbindlich.