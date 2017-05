Mit Johannes Kahrs nach Berlin

SPD-Bundestagsabgeordneter verlost zwei Tickets

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs, bietet von Montag, 12., bis Mittwoch, 14. Juni eine Tour nach Berlin an. Programm: Besuch des Reichstags mit dem Abgeordneten, Gespräch im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Mittagessen auf dem Berliner Fernsehturm, abendliche Wannseerundfahrt sowie Freizeit in Berlin und Potsdam. Für die An- und Abreise, Verpflegung und Unterbringung in einem 4-Sterne-Hotel ist gesorgt. Die Fahrt findet in Kooperation mit dem Bundespresseamt statt und zählt als Bildungsurlaub. Johannes Kahrs verlost für die Tour zwei Tickets. Teilnehmen kann, wer volljährig ist und seinen Wohnsitz im Wahlkreis Hamburg-Mitte hat. Tour-Anmeldung im Wahlkreisbüro unter Tel 28 05 55 55. Ticketverlosung bis Sonnabend, 13 . Mai, unter www.kahrs.de/verlosung