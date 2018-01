LISTEN TO YOUR NEIGHBOURHOOD: Das Netzwerk Musik von den Elbinseln sucht das Programmkomittee für 48h Wilhelmsburg 2018!

Seit 4 Jahren gibt es bei 48h Wilhelmsburg das Programmkomittee, denn leider können längst nicht mehr alle Musiker*innen, vor allem aber auch Orte, die sich beworben haben mit ins Programm aufgenommen werden. Das „Komitee“ besteht aus Vertreter*innen aus dem Stadtteil, die auf Einladung des Projektteams die jährlichen Anmeldungen sichten und Empfehlungen an die Programmkoordinator*innen aussprechen, die dann das finale Programm austüfteln.2018 wollen wir diese Planungen intensivieren und Entscheidungsprozesse transparenter gestalten: Anfang Februar werden die diesjährigen Einsendungen individuell von den Mitgliedern des Komittees gesichtet. Auf einer gemeinsamen Ortetour am 17. Februar lernen wir die potentiellen Locations für 48h 2018 kennen. Im Wochenendworkshop am 24. und 25. Februar werden gemeinsam Programmvorschläge erarbeitet, die dann durch die Programmkoordinator*innen im März an die jeweiligen Musiker*innen und Gastgeber*innen kommuniziert werden. Das Engagement im Programmkomittee wird mit einer Ehrenamtspauschale vergütet.Im Zirkeltreffen am 23. Januar gibt es weitere Informationen und Gelegenheit, sich kennen zu lernen. Bis Ende Januar erfolgt die Auswahl zum neuen Programmkomittee.Weitere Informationen und Bewerbungen/Vorschläge an: Kai Sieverding, Mail: Kai@musikvondenelbinseln.de, Telefon: 040 / 7520172048h ist eine Veranstaltung des Bürgerhaus Wilhelmsburg und des Netzwerk Musik von den Elbinseln.