eigenarten - Interkulturelles Festival / Premiere: Hermanos und ein Märchen

Antje Mohr Märchenerzählung / Eder Jiménez O'Shanahan Gitarre, Querflöte, Gesang / Ayla Adigüzel Gitarre, Cajón, Gesang



Die aus Alaska stammende Legende, wie das Fest zu den Menschen kam, wird in einer Kombination von Musik und Text präsentiert. Antje Mohr erzählt bereits seit 2009 Volksmärchen aus aller Welt. Zum ersten Mal tritt sie nun zusammen mit dem Duo Hermanos auf. Das 2016 in Hamburg gegründe Duo erzählt mit einem Mix aus Gitarre, Querflöte und Gesang in drei Sprachen vom Leben, der Liebe und dem Zauber des Augenblicks.



90 Min, Eintritt nach Selbsteinschätzung

Kartenreservierung unter festival-eigenarten.de