Dieter Thal zur Geschichte der Veddel im Ruderhaus der „Wikinger“

Der Lokalhistoriker Dieter Thal trägt am Donnerstag, den 1. Februar 2018 um 19.30 Uhr im Rahmen von „250 Jahre Veddel“ vor. Er kommt mit viel Bildmaterial und wird von „seinen“ Stadtteilen und ihrer Geschichte erzählen. Thema des Vortrags: „Rudern und anderes von der Veddel: Anfänge auf den Elbinseln“. Zu der Veranstaltung lädt die auf der Veddel ansässige Wanderrudergesellschaft „Die Wikinger“ ein in ihr Bootshaus. Es liegt zwischen Elbdeich und Marktkanal (Veddeler Brückenstraße 3, 20539 Hamburg). Auf dem Navi gibt man am besten die Peutestraße 1 ein. Der Eintritt ist frei. Dieter Thal kennt die Veddel seit Kindheitstagen Dieter Thal, Jahrgang 1950, kennt die Veddel von Kindesbeinen an. Der Vortragende wuchs in den Auswandererhallen auf der Veddel auf. Dort er- und überlebte er als Jugendlicher die schwere Sturmflut. Der profunde Kenner der Veddel und Peute ist u. a. Mitglied im Verein für Hamburgische Geschichte und im Freundeskreis Ballinstadt und bekannt von Ausstellungen im BallinStadt-Museum. „Die Peute: Hamburgs Lebensader in historischen Ansichten Reinschnuppern beim Rudern der „Wikinger“ Die direkt auf der Veddel ansässige Wanderrudergesellschaft „Die Wikinger“ bietet das spannendste Ruderrevier Hamburgs: Freihafen, Speicherstadt, Hafencity, die Elbe und rund um die Veddel und Wilhelmsburg … Ende April, wenn die Temperaturen wieder steigen, können Anfängerinnen und Anfänger wieder aufs Wasser. Mit einem kostenlosen Proberudern am 28. April 2018 um 13 Uhr ermöglichen die Wikinger allen Interessierten, eine kleine Strecke im Hafengebiet zu rudern. Vorwissen ist nicht von Nöten, nur schwimmen sollte man können. Unter kundiger Anleitung und in erfahrener Begleitung können so ein kleiner Teil des vielseitigen Ruderreviers kennengelernt und erste Erfahrungen mit dem Rudern gesammelt werden. Die Veranstaltungsdaten Wann: Donnerstag, 1. Februar 2018, um 19.30 Uhr

Wo: Wanderrudergesellschaft „Die Wikinger“ e.V., Zugang über Peutestraße 1, 20539 Hamburg.

Weitere Informationen: www.wikinger-hamburg.de