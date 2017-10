Desert Hazard Stoner-Rock auf der Veddel

Desert Hazard, die Stoner-Rock Konzertreihe von und auf der Veddel richtet zum fünften Mal aus. Dieses Mal mit Besuch aus dem fernen Russland: "Lucifer In The Sky With Diamonds" sind auf Europatour und machen einen Stop auf der Insel. "Ursular" aus Berlin und "D-Machine" aus Hamburg unterstützen die weit angereisten Rocker. Blueslastiger Stoner-Rock, doomiger Einschlag und klassischer Stil vereint in einem Konzert.

28.10.17 - kostenlos, im Zonck! Wir freuen uns auf euch!

Alle weiteren Infos via facebook - Desert Hazard