Ahlan! - Was geht? Hamburg meets Syria Call for entries / Ausschreibung Ahlan - Laboratory bis zum 15.09.2017

Interessierte Musiker*innen werden gebeten,eine Mail mit Lebenslauf, Bildern und Arbeitsproben anzu schicken, mit einer kurzen Angabe, warum sie beim Ahlan-Laboratory mitmachen möchten. Bewerbungen sind in deutscher, englischer und arabischer Sprache möglich.Musiker*innen die sich persönlich präsentieren möchten, sind herzlich eingeladen, an der– Wilhelmsburger Straße 73, 20539 Hamburg teilzunehmen.Mehr zu Ahlan! Was geht? Finden Sie hier: www.ahlan-wasgeht.de / facebook : Ahlan – Was geht?Video zu unserer ersten Session: https://www.youtube.com/watch?v=JfctT_v5DZk Video zu einem Beitrag von salam.hamburg https://www.facebook.com/pg/salam.hamburg/videos/?ref=page_internal Für weitere Fragen steht Ihnen Steph Klinkenborg unter office@klinkenborg.com zur Verfügung.