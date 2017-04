Plätze in kleiner Kita frei!

hat ab Sommer 2017 noch Plätze frei. Das KIS ist eine familiäre und individuelle Elterninitiative im Grünen mit bis zu 20 Plätzen für Kinder zwischen 2,75 und 6 Jahre. Die Kita KIS bietet 5,6 oder 8 Stunden Betreuung zwischen 8 und 16 Uhr und ist an das Hamburger Gutscheinsystem angeschlossen. Durch den guten Betreuungsschlüssel und die kleine Gruppe ist hier eine individuelle Betreuung und Förderung möglich. Die Kinder ab 4 gehen einmal pro Woche schwimmen, im Musikgarten erproben die Kinder ihr Gefühl für Rythmik und einen Tag im Monat verbringen alle zusammen im Wald in Klövensteen. Das Mittagessen wird in Bioqualität geliefert und die Kinder sind täglich draußen an der frischen Luft. Die Mitarbeit der Eltern im Trägerverein ermöglicht ein echtes Gemeinschaftsgefühl und Mitbestimmung. Durch regelmäßige Elterndienste im Tagesbetrieb (max. 2 x pro Jahr) erleben die Eltern ihre Kinder in der sozialen Gemeinschaft. Kreativität, soziale Kompetenz, Eigenverantwortung und Selbständigkeit werden im KIS Kinderhaus durch erfahrene Erzieherinnen gefördert. Ab dem Sommer 2017 sind wieder Plätze frei. Eltern können sich bereits jetzt informieren und anmelden. Telefon: 040 87 65 85 oder per E-mail an info@kis-kinderhaus.de