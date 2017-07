Katze in Blankenese / Sülldorf entlaufen

Bitte schaut auch in Schuppen, Kellern oder Garagen nach, wo sie ggf. versehentlich eingeschlossen sein könnte!Wir haben einen Anruf erhalten, dass Schraube angeblich am 9.7. an einem Kiosk an der Sülldorfer Landstraße (S-Bahn Solldorf) von einem Mann gefangen wurde, der die Katze dann an eine Dame mit Rollator mit Hawaii-Blumenkette übergeben hat. Diese Dame hatte sich angeblich bereit erklärt, die Katze bei uns abzugeben. Dieses ist aber leider bisher nicht erfolgt. Die Suche nach der Dame blieb bisher erfolglos. Sie soll ca 1,60m groß sein, um die 65 Jahre alt und graue Haare haben. Sie trug einen Hut und einen Mantel und hatte einen kleinen Regenschirm bei sich.Sofern jemand Schraube gesehen bzw. aufgenommen hat, bitte bei uns melden. Wir vermissen sie sehr!!! Wenn jemand zufällig die Dame kennt, wären wir ebenfalls über Hinweise dankbar!Vielen Herzlichen Dank für eure MithlifeFamilie RickeSülldorfer Kirchenweg 1000160 20 42 555