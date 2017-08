Am 8. August empfängt der HFC Falke den ersten Gegner seiner Vereinsgeschichte, den Oberligisten Wedeler TSV! Auch kurzentschlossene Fußballfreunde sind am Steinwiesenweg herzlich willkommen.



Vor gut drei Jahren absolvierte der Fanverein HFC Falke in Wedel das erste Testspiel seiner Vereinsgeschichte. Dieses Mal geht es allerdings um etwas mehr, nämlich um das Erreichen der 4. Runde des Oddset-Pokals! Am Steinwiesenweg in Eidelstedt kommt es ab 18.30 Uhr zum Showdown, natürlich begleitet von der falketypischen, ausgezeichneten Verpflegung. Dieses Mal wird hausgemachter Zwiebelkuchen neben der obligatorischen Grillwurst den perfekten Begleiter zum kühlen Bier und einem hoffentlich spannenden Spiel geben.Eintritt: 3€/1,50€