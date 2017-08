Jugendtag des HFC Falke e.V. am 02.09.17 - Jetzt anmelden!

Am 02.09. beginnt beim HFC Falke e.V. eine neue Ära, denn der Eimsbütteler Verein legt den Grundstein für eine eigene Jugendabteilung - und Ihr könnt dabei sein!

Ihr habt Kinder, die zwischen 2007 und 2010 geboren wurden und die dazu noch große Lust haben, Fußball zu spielen? Dann seid Ihr bei uns an der richtigen Adresse – wir feiern gemeinsam den HFC Falke e.V. Jugendtag 2017!Am 02.09.2017 laden wir Euch mit der ganzen Familie zu uns an den Steinwiesenweg ein. Neben dem Kennenlernen des Vereins haben die Kinder die Möglichkeit, das DFB Fußballabzeichen zu erwerben. Ab 10:30 Uhr sind die Tore geöffnet und Eure Kleinen können sich auf unserem Gelände austoben.Mit eurer Anmeldung sichert Ihr Euren Kindern einen Startplatz für das DFB Fußballabzeichen und erhaltet zusätzlich ein Willkommenspaket inkl. Turnbeutel und T-Shirt.Dirk Hellmann, Cheftrainer des HFC Falke: "Wichtiger als kurzfristiger sportlicher Erfolg im Seniorenbereich ist der Aufbau eines Nachwuchsbereiches, um langfristige Ziele zu verfolgen, aber noch mehr um Jugendarbeit zu betreiben. Nicht nur auf, sondern vor allem neben dem Platz. Gemeinschaft, Halt, Werte, soziales Miteinander, Freunde, Familie! Mehr als ein Verein, mehr als 'nur' Fußball!"Die Anmeldeseite findet Ihr der Website des HFC Falke im Menü unter Jugendtag 2017 oder direkt hier . Für Fragen stehen wir Euch gern unter jugend@hfc-falke.de zur Verfügung.Also markiert Euch diesen Termin in eurem Kalender und lasst uns gemeinsam einen tollen Tag haben!