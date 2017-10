Heiß auf Eis?

Hamburg: Eisbahn Stellingen | Es ist so weit. Die Eisbahn Stellingen in der Hagenbeckstraße öffnet wieder ihre Pforten. Und damit geht auch das Eishockeytraining für die großen und kleinen Kufen-Cracks vom HSV wieder los. Und somit auch das Eishockey-Schnuppertraining.

Am Mittwoch den 4. Oktober 2017 von 16.15 – 17.15 Uhr können die ersten Schritte auf dem frischen Eis gemacht werden. Ein nettes und erfahrenes Trainerteam erwartet die 4 – 10 jährigen Mädchen und Jungen. Eigene Schlittschuhe wären toll. Ansonsten stellen wir einen Helm, Schläger, Knie- und Ellenbogenschutz zur Verfügung. Eigene Knie- und Ellenbogenschoner vom Inlinerlaufen machen das Anziehen und Ausrüsten leichter. Wir haben eine Kabine und treffen uns linker Hand auf dem Parkplatz von der Eisbahn Stellingen in den kleinen flachen Häuschen. Etwas zu trinken für die Pause sollten sie zur Hand haben. Danach geht es dann immer Mo von 16 – 17 Uhr und Mi von 16.15 – 17.15 Uhr aufs Eis. Weitere Infos per mail: laufschule@hsv-eishockey.net oder bei konni 0163 9639248.