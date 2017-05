Neuer Kurs am Sonntag, den 02. Juli von 09:30 Uhr-17:30 Uhr in der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Eidelstedt. Eidelstedter Dorfstraße 27, 22527 Hamburg

"Gehen ist des Menschen beste Medizin"(Hippokrates), sagt der Vater der modernen Medizin.

Das natürliche Gehen stimuliert die Reflexzonen und Meridiane und aktiviert somit die natürlichen Selbstheilungskräfte des Körpers. Es ist für jedes Alter sinnvoll.

In dem Workshop werden die Schlüsselpositionen erklärt, die uns durch regelmäßiges Üben dazu verhelfen schlechte Haltungen aufzugeben.

Dies führt dazu, dass wir mit jedem Schritt den wir gehen, und das sind ja recht viele am Tag, gesünder, freudiger und freier werden.

Selbst tiefsitzende Fehlhaltungen, organische Probleme und sogar emotionale Blockaden können in die Erlösung kommen.

Personen, die schon seit einer Weile „Geheimnisse des Natürlichen Gehens“ praktizieren, haben unter anderem berichtet:

sie fühlen sich viel wohler in und mit ihrem Körper,

Blutwerte haben sich verbessert,

Allergien sind zurückgegangen,

die Qualität des Schlafens hat sich verbessert,

die Körperhaltung ist aufrechter und der ganze Körper ist straffer und wohlgeformter,

Rückenschmerzen und andere Probleme des Bewegungsapparates sind verschwunden,

und vor allen Dingen hat sich die allgemeine Stimmung enorm gehoben ...

Anmeldung unter : Tanja Borkowski

t.borkowski@natural-walking.com

Weitere Info´s unter: www.natural-walking.com