Stellingen braucht eine neue Orgel

Spendenkampagne: Kirchengemeinde muss gut 200.000 Euro einwerben

Die Orgel in der Stellinger Kirche pfeift auf dem letzten Loch, ganze Register klemmen oder quäken jämmerlich. Kirchenmusiker Hans-Christoph Ebert kann nur noch notdürftig auf dem Instrument spielen. Jetzt startet die Kirche in der Molkenbuhrstraße eine Spendenkampagne für eine neueOrgel – die wichtigsten Fragen und Antworten.„Das 1908 errichtete Kirchengebäude samt Marcussen-Orgel wurde 1943 im Luftangriff zerstört“, erklärt Propst Karl-Heinrich Melzer. „Nach dem Krieg musste alles möglichst schnell und billig wiederaufgebaut werden – das hört man der Orgel leider an.“„Zwei Gutachter haben wir beauftragt, und beide sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Neubau auf lange Sicht günstiger ist als häufige Reparaturen und Nachbesserungen“, erläutert Pastorin Gesina Bräunig.500.000 Euro! Mit einer Erbschafts-Spende in Höhe von 200.000 Euro wurde vor vier Jahren ein Grundstock geschaffen. Seitdem wurde ein Fundraising-Ausschuss gegründet, Informationen eingeholt und Angebote verglichen. Der süddeutsche Orgelbauer Claudius Winterhalter wird mit dem Neubau beauftragt. Kantor Ebert konnte sich im Schwarzwald persönlich von der Qualität der in traditioneller Handwerkskunst gebauten Winterhalter-Orgeln überzeugen. Die Kirche braucht noch etwa 200.000 Euro, um das neueInstrument zu bestellen.Es sind Geldspenden willkommen, aber jeder kann auch Orgelpfeifen-Pate werden. Je nach Geldbeutel können Unterstützer eine fingernagelkleine Pfeife oder eine bis zu vier Meter große Basspfeife finanzieren. Schirmherr der Kampagne ist Carl Claus Hagenbeck, den die eigene Familiengeschichte mit der Stellinger Kirche verbindet. „Ich wurde hier konfirmiert, ebenso wie meine Töchter und Enkel. Ichgebe zu, ich bin kein regelmäßiger Kirchgänger, aber dies ist meine Kirche!“, sagt der Zoo-Erbe. Er verdoppelt jeden gespendeten Euro.Neubau der Orgel, 19 Register, 1.424 PfeifenKosten: 500.000 Euro❱❱ www.pfeif-drauf.org ❱❱ www.stellingen-klingt-gut.de