Saubere Parkbänke

Das Bezirksamt hat keine Kenntnis über den aktuellen Zustand der Bänke. Es wird nur nach Rückmeldung durch Wegewarte und Beschwerdeführer reagiert. Bänke werden auch nicht gepflegt. Die Reinigung einer Bank kostet € 25,00, wenn alle Bänke einmal im Jahr gereinigt würden, müssten über 54.000 € aus den knappen öffentlichen Mitteln eingesetzt werden. Das Bezirksamt will in diesem Jahr 100 Bänke reinigen.Da das Bezirksamt im Jahr 2018 die Reinigung, aber nicht die Pflege, der Parkanlagen an die Stadtreinigung abgibt, werden Ressourcen für Reinigung von Bänken frei. Das Fachamt erwartet, dass sich deshalb die Pflege der Bänke im kommenden Jahr verbessert.