KINDERSACHEN-FLOHMARKT Sa. 13.05.17 Stellingen

Toller Kindersachen-Flohmarkt auf dem Gelände der Grundschule Molkenbuhrstraße: Molkenbuhrstraße 2 / Eschenholt in Eimsbüttel-Stellingen.



Am Samstag 13.05.2017 von 10 - 14 Uhr.



Es sind noch (teils überdachte) Standplätze zu vergeben. Kosten je Stand (nicht für laufenden Meter!) nur 3 EUR und ein selbst gebackener Kuchen. Anmeldungen bitte an Molli-Flohmarkt@gmx.de



Kinder dürfen auf Decken ohne Standgebühr verkaufen. Einfach vorbeikommen, Platz suchen und los gehts.



Es wartet ein tolles Kaffee-/Kuchenbuffet auf alle Besucher und Gäste!