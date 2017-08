Gruppe für Eltern von Kindern mit Essstörungen ab 05.09.2017

Im September startet sMUTje wieder eine neue angeleitete Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern, Jugendlichen und Jungerwachsenen, die an einer Essstörung erkrankt sind.

In der angeleiteten Selbsthilfegruppegeht es vor allem um den Austausch mit anderen betroffenen Eltern. Ziel ist es, Entlastung zu schaffen und gemeinsam Handlungsalternativen im Umgang mit den betroffenen Kindern zu erarbeiten. Darüber hinaus werden Informationen zur Erkrankung und zu Behandlungsmöglichkeiten gegeben.Die Gruppe findet alle zwei Wochen, dienstags von 18-20.00 Uhr in Stellingen im Wördemanns Weg 23a statt und wird 9-malbegleitet. Ein telefonisches Vorgespräch ist Voraussetzung für die Teilnahme. Der Unkostenbeitrag liegt pro Person bei 150 Euro; Paare können einen ermäßigten Preis (200 Euro) zahlen. Falls die Teilnahmegebühr Ihre finanziellen Möglichkeiten übersteigt, sprechen Sie uns an, wir finden eine Lösung!Melden Sie sich unter:040 / 2000-10-5408, smutje@therapiehilfe.de, www.smutje-hh.de