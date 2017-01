GOLDENE KONFIRMATION 26. FEBRUAR 2017 - ZUM GUTEN HIRTEN - LANGENFELDE

Hamburg: Kirche zum guten Hirten |

Suchen auf diesem Wege ehemalige Konfirmanden.

Nach 50 Jahren nicht mehr ganz einfach.



Am 26. Februar 2017 um 10 Uhr findet der Gottesdienst in der Kirche "Zum guten Hirten" in Langenfelde statt.

Um 11 Uhr möchten wir auf 50 Jahre anstoßen.



Vielleicht finden sich auf diesem Wege noch einige ehemalige Konfirmanden.



Unsere Konfirmation war am 26. Februar 1967.

Konfirmiert hat Pastor Stoltenberg.



Kontaktaufnahme: Tel. 040/5402218