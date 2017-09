Fachtagung: Mensch 4.0 – Stark machen für Veränderung in Zeiten des Digitalismus

Mensch - mit Einschränkungen - 4.0. Digitalisierung und die Folgen für Menschen, die schon jetzt Probleme auf dem Arbeitsmarkt haben „Neue Anforderungen an Menschen in einer digitalisierten Arbeitswelt „ stehen im Mittelpunkt einer Veranstaltung des Perspektiv-Kontors Hamburg ( PepKO ). Sie findet statt am Mittwoch, 20 September 2017, 9.30 Uhr bis 16 Uhr, im Berufsbildungswerk Hamburg, Reichsbahnstraße 53+55, 22525 Hamburg-Eidelstedt. Das Perspektiv-Kontor Hamburg vereinigt das Berufsförderungswerk, das Berufsbildungswerk, das Berufliche Trainingszentrum und ausblick hamburg. Diese Institutionen unterstützen Menschen, ihren Weg (zurück) in Beruf und Beschäftigung zu finden.Der zentrale Treiber des Wandels, an dem kein Weg vorbei geht, ist der anhaltende technologische Fortschritt unter den Vorzeichen der Digitalisierung. Er erfasst nahezu alle Berufsgruppen und nimmt an Tempo beständig zu. Technologische Kompetenzen und die Fähigkeit, in einer sich immer schneller verändernden Umwelt bestehen zu können, sind dringend benötigte Basis-Kompetenzen. Was geschieht aber mit Personen, die schon heute mehr Probleme auf dem Arbeitsmarkt haben als andere? Kritiker sehen eine zunehmende Anzahl von arbeitslosen und von der Gesellschaft abgehängten Menschen voraus, andere freuen sich über Freiheiten und Chancen, die in häufigeren Arbeitsplatz- und Berufswechseln, beständigem Lernen und Patchwork-Karrieren liegen. Es ist Zeit, sich (auch) Gedanken über die Zukunft der Menschen zu machen, die mit ihren Einschränkungen ihren Weg in die Arbeitswelt finden.9:30 Ankommen … im Digitalismus10:00 Begrüßung durch Wolfgang Lerche, Geschäftsführer Perspektiv-Kontor10:30 Keynote: „Digitalisierung – welche Entwicklungs- und Lernaufgaben kommen auf uns zu?“Dr. Ole Wintermann, Senior Projekt Manager Bertelsmann Stiftung11:15 Fragerunde und Austausch12:00 Mittagspause12:45 Workshops:1. Blick in die Glaskugel. Soziale Teilhabe – Sozialer Arbeitsmarkt 4.0. ausblick hamburg2. Digitales Lernen für digitale Berufe. Neue Berufe und Methoden. Berufsförderungswerk Hamburg3. Kompetenzen für übermorgen. Aktivierende Methoden der Ausbildung. Berufsbildungswerk Hamburg4. Was Menschen in der Arbeitswelt der Zukunft brauchen. Berufliches Trainingszentrum Hamburg15:15 Kaffeepause und Highlights aus den Workshops16:00 Ende der VeranstaltungBitte melden Sie sich per E-Mail an und teilen Sie mit, welchen Workshop Sie besuchen möchtenmensch4.0@bfw-hamburg.de I Fon 040 64581-1956