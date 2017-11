„Eine Büchse Bier und ein kaltes Kotelett, bitte“

Interview: Die Söhne Hamburgs vor ihrem Konzert in der Barclaycard Arena







Die Söhne Hamburgs

Joja Wendt: Kenne ich überhaupt nicht.Rolf Claussen: Ja, das ist an der S3.Rolf Claussen: Super Stadtteil. Zu meiner Studienzeit war da Kneipenkultur in der Eichenstraße mit dem „Fasan“. Viel lebendiger als der Osten von Hamburg. Wenn man was erleben wollte, dann musste man mindestens bis Eimsbüttel. An der Eichenstraße gab es ein Vier-Länder-Eck mit vier Pinten. Weiter musste man gar nicht. Weiter kam man auch gar nicht.Joja Wendt: Abi Wallenstein wohnt übrigens da auf der Ecke.Rolf Claussen: Später war Eimsbüttel dann Zentrum des Widerstands bei Demos. Da waren im Bezirksparlament mit die ersten grünen Abgeordneten.Joja Wendt: Der kennt sich aus der Bursche.Rolf Claussen: Und einen Parkplatz findet man gar nicht. Parkplatzsuche völlig chancenlos.Joja Wendt: Da schlägt das Herz der Subkultur. Eine Menge an Hamburger Originalen, die dort wohnen. Eine Menge an Auftrittsorten für Musiker. Ganz wichtig für eine Stadt, damit die Szene lebendig bleibt. Klar, auch ein Touristengebiet. Aber die halten auch die wirtschaftliche Kraft eines Stadtteils am Brodeln.Rolf Claussen: Für uns war das Schmidt-Theater der Start. Zuvor war der Kiez eine No-Go-Area. Zunächst gingen die bürgerlichen Hamburger nicht hin. Dann wurde es wiederentdeckt. Was ich sehr gerne mag, ist der Hein-Köllisch-Platz, weil Tou-risten da nicht so hinkommen und es eine sensationell hübsche Kirche gibt, die viele nicht kennen. Eine Gemeinde mit einer wirklich unglaublich guten Arbeit. Die weltoffen sind. Die mitmischen und im Viertel eingebunden sind. Sie ergreifen Partei für die Benachteiligten. Das ist für mich eine Richtung, wohin sich die Kirche entwickelnmüsste.Joja Wendt: Es wird natürlich immer hipper und entsprechend auch teurer dort zu wohnen.Stefan Gwildis: Und es gibt in der Nähe die Rambachstraße. Da ist mein Vater geboren. Meine Großmutter Martha hatte im jetzigen Portugiesenviertel eine Kneipe. Die Normalbestellung für eine ausgewogene Ernährung eines Hafenarbeiters oder Schauermanns war: (tiefe Stimme) „Geben Sie mir mal bitte eine Büchse Bier und ein kaltes Kotelett.“ Und dazu den Flachmann auf dem Tresen.Joja Wendt: Türlich.Stefan Gwildis: Mein Großvater war Getreidekontrolleur im Hafen. Mein Onkel auch.Joja Wendt: Ich war früher immer in einem griechischen Restaurant in der Davidstraße schräg gegenüber von Cuneo, wo wir auch oft essen waren. In dem griechischen Restaurant bin ich mit meiner Frau immer versackt. Bis morgens um acht gibt es noch was zu essen.Stefan Gwildis: Vom Holzkohlegrill.Joja Wendt: Genau. Und die griechische Familie hatte ihre Oma noch mit im Betrieb. Es gab Ouzo und es wurde auf den Tischen getanzt.Rolf Claussen: Die Speisekarte wurde an die Wand gemalt und hat sich auch seit 20 Jahren nicht geändert. Kompromisslos. Auch keine Pommes oder sowas.Joja Wendt: Dass du das kennst.Joja Wendt: Ich wohne da übrigens.Stefan Gwildis: Als Hockeyspieler waren das harte Spiele. Ich habe ja bei St. Georg gelernt. Nach Flottbek zu fahren war für uns früher immer ein Riesenvergnügen: Auf dem Bahnhof gab es Fassbrause. Da gab es einen kleinen Kiosk auf dem langgestreckten Bahnsteig. Wir haben die lange Fahrzeit meistens dazu genutzt, eine Menge Unsinn zu machen, beispielsweise Schilder abzuschrauben. Ist verjährt zum Glück.Rolf Claussen: Na, ich weiß nicht.Stefan Gwildis: Wir haben natürlich alle Schraubenzieher dabei gehabt. Es waren Schilder, auf denen „Nicht öffnen, bevor der Zug hält“ oder „Notausstieg“ stand. Die Schilder haben wir zuhause wieder angeschraubt.Joja Wendt: Kennt ihr noch „Das steigen auf eiersäcke ist erlaubt.“ (Auf dem Schild „Das Aussteigen auf freier Strecke ist nicht erlaubt“ wurden alle störenden Buchstaben durchgestrichen, Anm.d.Red.)Stefan Gwildis: An der Strecke sind die ganzen Elbvorortsvereine: Flottbek, Polo, Rissen. Wenn wir auf dem Poloplatz gespielt haben, war das immer der Auslaufplatz von den Pferden. Wenn die galoppiert sind, haben sie hinten unfassbar di-cke Löcher hinterlassen. Manchmal ist die Hockeykugel in so ein tiefes Loch gefallen. Wir haben die nicht mehr wiedergefunden. Wirklich. Das sind Phänomene für Hockeyspieler in den Elbvororten in den (überlegt) sechziger Jahren.Stefan Gwildis: Wir waren gerade in Mainz. Dort haben sie „Moin, Moin, Moin“ mitgesungen.Joja Wendt: Hamburg ist im Rest der Republik sehr hoch angesehen. Viele Leute finden Hamburg toll, weil die Leute offen und liberal sind. Vomguten Ruf profitieren wir als Söhne Hamburgs.Joja Wendt: Danke. Ich finde es übrigens sensationell, dass wir ins Elbe Wochenblatt kommen. Es wird soviel gelesen. Das kannst du schreiben: „Die Söhne Hamburgs sind große Fans der Wochenblätter im Allgemeinen und des Elbe Wochenblatts im Besonderen.“Rolf Claussen: Ihr berichtet über alles, was man sonst nicht mehr kriegt.Stefan Gwildis: Als wir noch nicht bekannt waren, waren die Wochenblätter die ersten, die sich für uns interessiert haben und über uns berichteten. Ohne Wochenblätter wären wir nicht dahin gekommen, wo wir heute sind.Jeder für sich hat sich in vielen Jahren ein treues Publikum erspielt: Im vergangenen Jahr spielten Pianist Joja Wendt (53), Soulsänger Stefan Gwildis (59) und der anarchische Rolf Claussen (57) das Album „Moin. Moin. Moin“ ein. Alle drei kennen sich lange, Gwildis und Claussen sogar schon aus der Schule. Ihr gemeinsamer Freund Otto Waalkes gab der Band ihren Namen. Das Debüt der Söhne Hamburgs kam so gut an, dass jetzteine Deutschland-Touransteht.❱❱