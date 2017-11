Drachengold für Europa

Die Szenen standen unter den Fragen: Was vereint uns? Was ist europäische Kultur? Vieles scheint uns zu trennen. Was gilt noch, wenn in einem NATO-Land deutsche Journalisten verhaftet werden und die Pressefreiheit eingeschränkt wird? Wenn Europa zusieht, wie im Mittelmeer immer wieder Flüchtende ertrinken? Wenn eine ganze Generation keine Arbeit hat?Von den viele Hymnen Europs präsentierte der Chor Drachengold einige davon. Dazu böse Balladen, leidenschaftliche Lieder und auch zornige Szenen. Europa ist nicht alles, aber ohne Europa ist alles nichts.Die Kirche war praktisch ausverkauft und bis zur Empore voll. Das Publikum war hörbar begeistert.