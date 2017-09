Sommerfest der Eimsbütteler Linksfraktion

Am Freitag, 08.09.17, ab 16:30 Uhr – 22:00 Uhr, veranstaltet die Linksfraktion in der Eimsbütteler Bezirksversammlung wieder ihr Sommerfest im



Café Büchner

(am Bürgerhaus der Lenzsiedlung)

Julius-Vossler-Str. 193

22527 Hamburg

U2/Lutterothstraße



Dazu sind alle Eimsbütteler*innen ganz herzlich einladen!

Bei sozialen Preisen wird ein kulturelles Rahmenprogramm mit Musik, Diskussionen, Videos und auch einem eventuellen Tänzchen geboten.

Es singen uns spielen:



- Chor Hamburger Gewerkschafter*innen

- Irish Pub Rovers

- The Memory Four



Dazu kann mit unserer Bundestagskandidatin Zaklin Nastic (inzwischen MdHB) und unseren Abgeordneten*innen der Eimsbütteler Linksfraktion über alle brennenden Themen unseres Bezirks diskutiert werden und sie können zu ihrer bisherigen Arbeit in der Bezirksversammlung Eimsbüttels befragt werden.



Sicherlich finden sich hier auch Eimsbütteler*innen aus verschiedenen Bürgerinitiativen wieder, was eine hervorragende Möglichkeit der Vernetzung ergibt.