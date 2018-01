Russischer Basar NASCHA RUSSIA

Am Sonntag, den 14.01.2018 findet in der Zeit von 11 bis 17 Uhr in der Aula des Gymnasiums Dörpsweg ein russischer Basar mit dem Titel „NASCHA RUSSIA“ statt. Hier stellen hiesige Unternehmer Produkte aus Russland vor. Von Künstlern und Vereinen werden russische Traditionen dargeboten. Begleitet wird die Veranstaltung mit Konzerten von Künstlern aus Russland, Weißrussland und Norddeutschland. Organisiert wird dieser Basar von einem Integrationsverein, der sich über zahlreiche Eidelstedter Familienbesucher freut. Der Eintrittspreis beträgt 5 Euro pro Person. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt.