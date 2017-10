Stimmworkshop - Wirklich lebendig

Am Brunnenhof 36

, Am Brunnenhof 36 , 22767 Hamburg DE

Gemeindesaal der Friedenskirche , Am Brunnenhof 36 , 22767 Hamburg DE

Singen - Tönen - Klingen in den Jahreszeiten



Musik hält jung. Singen macht lebendig. In diesem Workshop geht es um die Freude und den Spaß beim gemeinsamen Singen.

In entspannter Atmosphäre kann jede sich ausprobieren und von der eigenen Stimme überraschen lassen.

Durch spielerische Methoden und eingängige Melodien kommen wir dem spirituellen "Erlebnis Stimme" auf die Spur.

Wer möchte, bringe ein Lied mit.



Referentin: Bärbel Fünfsinn, Musikerin/Sängerin und Lehrerin (Fortbildungen im Roy Hart Theatre /Frankreich), www.baerbelfuenfsinn.com



Informationen: baerbel.fuenfsinn@online.de, Tel 040 319 24 86



Kosten: 25 Euro (Ermäßigung möglich), Bitte Mittagsimbiss mitbringen



Anmeldung: Ev. Frauenwerk HH-Altona, ulrike.dorner@kirchenkreis-hhsh.de,

Tel 040 58950253