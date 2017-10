Swing Away - Wir habe 9 neue Standorte in Hamburg und der Unterricht findet an 5 Tagen in der Woche statt.Mo. 18.00 - 19.00 und 19.00 - 20.00 Freizeithaus Kirchdorf-Süd, Stübenhofer Weg 11, 21109 HamburgMo. 21.00 - 22.00 Alles wird schön - Friedrich-Naumann-Str. 27, 21075 HamburgDi. 18.00 - 19.00 Bürgerhaus in Meiendorf - Saseler Straße 21, 22145 HamburgDi. 21.00 - 22.00 Eidelstedter Bürgerhaus - Alte Elbgaustraße 12, 22523 HamburgMi. 18.00 - 19.00 und 19.00 - 20.00 Haus Drei - Hospitalstraße 107, 22767 HamburgMi. 21.00 - 22.00 Kulturladen Hamm - Carl-Petersen-Straße 78, 20535 HamburgDo. 18.00 - 19.00 Lenzsiedlung - Bürgerhaus - Julius-Vosseler-Str. 193, 22527 HamburgDo. 21.00 - 22.00 Kulturzentrum Neuallermöhe - Otto-Grot-Straße 90, 21035 HamburgFr. 18.00 - 19.00 und 19.00 - 20.00 Brakula - Bramfelder Chaussee 265, 22177 HamburgFr. 21.00 -02.00 -20.10.17 und Jedes Dritte Wochenende bei "Universo Tango" - Beim Grünen Jäger 6a, 20359 HamburgFindet das passende für euch und meldet euch unter der folgender E-Mail adresse an.wladi@wladi.onlineTel. 0152 028 038 80