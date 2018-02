Konzert des Ensemble Voix de Femmes

Das Ensembleist der (einzige und ultimative!) frankophone Frauenchor in Hamburg. Wir laden Sie diesmal auf eine Reise in die Welt der Frauen ein, vom Mittelalter bis heute, von Nordamerika über Afrika bis hin zum Polarkreis, von gregorianischem Gesang über Volkslieder bis zu zeitgenössischen Kompositionen.Unser Konzert findet im Rahmen desstatt, das dieses Jahr unter dem Mottosteht. Anlaß genug für unseren Chor, sich mal nachdenklich, mal fröhlich, immer leidenschaftlich auf neue musikalische Wege zu begeben, Bekanntes mit Stimmexperimenten zu vermischen und Sie mit auf die Reise in die Welt der Frauen (eine Gegenwelt?) zu nehmen.Mit/Sopran,/Klavier,/Leitung und das https://voix-de-femmes-hh.jimdo.com ).Aus dem Programm:Léo Delibes, LMichael Bojesen,Ola Gjeilo,Felix Mendelssohn,Pau Casals,Leonard Cohen,Hiroshi Ishimaru,Oscar Peterson,Sheldon Secunda,Amin der Hauptkirche Altona St. Trinitatis. Kirchenstr. 40. 22767 HamburgEintritt 12 Euro / erm. 5 Euro (Kinder von 7 bis 14).Abendkasse oder VVK (Konzertkasse Gerdes oder über https://www.arabesques-hamburg.de/