Kino: Bodenerhebungen & The Human Scale

Kinoabend zum Thema Stadtplanung



Am 3. Februar 2017 um 20:00 Uhr zeigen wir im Bergtags/Kulturetage (Große Bergstraße 160) den Kurzfilm "Bodenerhebungen" und anschließend dem Film "The Human Scale".

Das ✖️: Wir freuen uns aufvon Doro Carl und Claudia Reiche. Der Stadtteil Altona erlebt aktuell einen Umbruch. Das Baugebiet „Neue Mitte Altona“ entsteht im Spannungsfeld zwischen Integration denkmalgeschützter Relikte der Bahnanlage in eine Parkanlage, dem Bau von Wohnungen und den Bedürfnissen der bisherigen Nutzer_innen aus Kultur und Handwerk. Spekulationen und architektonische Visualisierung treffen auf kritische Anwohner_innen, Schadstoff-Analysen auf politische Interessen. Bodenerhebungen bietet uns viele Eindrücke und lässt das konkrete Gelände immer wieder durchschimmern.▶️ Bodenerhebungen 2016, Deutschland 19:48 min, FSK 0Doppel-✖️: Die Filmemacherinnen nehmen teil und beantworten Fragen!: Mehr und mehr Menschen leben in den Städten. Immer größer werden die Metropolen & Mega-Cities. Wie kann dennoch eine gute Lebensqualität erreicht werden? Das menschliche Bedürfnis sollte im Mittelpunkt jeder Stadtplanung stehen, meint der dänische Architekt Jan Gehl. Der Film zeigt Beispiele aus New York, Dhaka, Melbourne und Christchurch.▶️ The Human Scale 2012, Dänemark 83 min, FSK 0Abendkasse 5 € ab 19:30 Uhr. Die Vorführung findet ohne die von unseren Open Air-Vorführungen bekannten Kopfhöhrer und indoor statt. Verpflegung? Das Cafe BERGTAGS bietet ein sehr leckeres Angebot. ElbFilmKunst ist ein gemeinnütziger Verein, der kulturelle Filmschätze an verschiedenen Orten im Bezirk Altona zeigt. Werde Mitglied für nur 1 € im Monat und unterstütze die Arbeit von ElbFilmKunst.