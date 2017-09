Dave Not The King & The Impure Grace Notes – Live at St. Petri Altona

Schillernde, intensive Songs mit Einflüssen aus allen stilistischen Himmelsrichtungen in mal sanften, mal treibenden Klavierarrangements – Alternative Pop at its grandest.JDS – vocals, piano, keys Joana Höfler – vocals, guitar Sonja Jennings – vocals Miriam Sievers – vocals Eintritt frei – bzw.: pay what you want!