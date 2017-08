Fahrradflohmarkt im HausDrei

Pünktlich zum Spätsommer findet im HausDrei der Fahrradflohmarkt statt. Alles was durch die konstante Nutzung im Sommer zu Verschleiß geführt hat, kann hier von ausschließlich privaten Händlern erstanden werden. Ihr braucht gleich ein neues Fahrrad? Kein Problem, auch die könnt ihr hier ergattern.

Ihr wollt selbst einen Stand machen, dann bitte per Mail bei fahrradflohmarkt-hamburg@web.de.

Preise: Standmeter: 6€ oder Rad: 2€ plus 10 € Müllkaution

Nur Waren mit Bezug zum Fahrrad. Keine gewerbliche Neuware.