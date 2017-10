eigenarten - Interkulturelles Festival / Yesterday never died

Besetzung: Dan Thy Nguyen: Regie / Tobias Gronau, Dan Thy Nguyen: Musik / Iraklis Panagiotopoulos: Dramaturgie / Ebba Ekholm, Angelina Kamp, Djamila Manly-Spain Schauspiel / Marielena Nguyen: Musikalische Leitung



Im Mai 2014, zur Zeit der letzten Europawahl, erhält D. einen Auftrag, eine Musikrevue über Rassismus zu schreiben. Während seines Schaffensprozesses geschehen massive Terroranschläge, in Pegida-Demonstrationen laufen tausende von Menschen, Geflüchtete aus verschiedensten Ländern kommen nach Europa, rechte Parteien und Politiker erhalten Zulauf, gewinnen Wahlen und Flüchtlingsheime brennen.



Dank an die Stiftung :do.



60 Min, 8,-/6,-

Weitere Vorstellung am: Sa. 28. Okt. 2017