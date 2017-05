Der Kanemaki-Chor Hamburg e.V. in St. Petri Altona

Unter der Überschrift "Drei schöne Dinge fein" präsentiert der Kanemaki-Chor-Hamburg e.V. am 13.5.2017 Chormusik aus verschiedenen Epochen.Das Konzert soll gleichzeitig jungen Künstlern eine Möglichkeit geben, sichvor einem großen Publikum zu präsentieren. Dazu gehören:Yuka Oda, Flöte - Marlene Schulz, Klavier -Jolin Faasch, Gesang - Sae Kitazono, Gesang.Das Konzert schließt an eine Reihe anderer Konzerte an, die der Chorvor Jahren bereits in der Schillerstr. 22 hier in Altona gab.Die Gesamtleitung hat Kazuo KanemakiBeginn 17.00 Uhr Eintritt 14,00 €