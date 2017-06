Ein Tag für Mädchen und junge Frauen ab 8 Jahren

22. Hamburger Mädchenspektakel am 23. September 2017 im HausDrei

Mädchen und junge Frauen aufgepasst! Am Samstag, den 23. September ist es so weit: Zum 22. Mal findet das „Hamburger Mädchenspektakel“ im HausDrei statt.Von 12 bis 20 Uhr stehen die Zeichen auf Mädchen-Power. Das Mädchenspektakel ist ein Highlight der Hamburger Kinder- und Jugendkultur und hat auch in diesem Jahr alles zu bieten, was Mädchen und jungen Frauen Spaß macht: Open-Air Bühne, Actionparcours, Workshops, Kreativstände... und natürlich jede Menge Spaß!Eintritt: 1,50 Euro für Mädchen, 2,50 Euro für FrauenHaus Drei e.V.Hospitalstraße 10722767 Hamburg AltonaWeitere Infos: www.maedchenspektakel.de