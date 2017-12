Möglichkeiten, in neue Fachgebiete vorzudringen

Eigenmaßnahmen – 10-Minuten-EinheitenOft steckt der Wille etwas Neues zu lernen schon tief in einem selber drin und es geht nur darum, diesen Drang an die Oberfläche zu holen. Fast jeder hat sich an diesem Ratschlag bestimmt schon sattgehört, trotzdem werde ich ihn Hier nochmal wiederholen:„Man muss seine Arbeit in kleine, mundgerechte Stücke unterteilen, um den Überblick nicht zu verlieren.“Wenn man sich vornimmt eine neue Sprache zu lernen oder seine Computerkenntnisse mit einer Programmiersprache zu erweitern, hat man wenig Erfolgsaussichten, wenn man das komplette Ziel so stehen lässt wie es ist und es in einem Rutsch bewältigen will. Eine Möglichkeit ein solches Ziel anzugehen ist das Unterteilen in schaffbare 10-Minuten-Einheiten bei denen man sich ausnahmslos, jeden einzelnen Tag eine bestimmte Uhrzeit aussucht und sich in aller Ruhe hinsetzt und mit einem konkreten Ziel diese 10-Minuten-Einheit absolviert. Damit der komplette Vorgang kontrolliert und Erfolgreich abläuft, ist es wichtig, zu jeder Zeit ein Notizbuch bei sich zu haben, in dem man seine Vorhaben für die kommenden 10-Minuten-Einheiten einträgt. Das komplette System kann man auch von auf generelle Selbstentwicklung ausweiten und diese 10-Minuten-Einheiten auf generelle Dinge beziehen, die man gerne lernen möchte. Vorhaben zur Selbstentwicklung können z.B. sein:1) 10 Spanische Vokabeln lernen2) 2 Wikipedia Artikel zu verschiedenen Businessmodellen durchlesen3) Eine Unterhaltung mit einem alten Freund über den Aktienhandel beginnenJeder Eintrag sollte kurz, konkret und hilfreich für die persönliche Weiterentwicklung sein.Externe Anbieter – Das volle Potenzial des InternetsIm Netz gibt es hunderte Anbieter von Bildungsmaßnahmen, aus denen man auswählen kann. Neben intensiven und fordernden Fernhochschulen, welche zusätzlich Geld kosten und oft voraussetzten, dass in regelmäßigen Abständen die Seminare der anbietenden Hochschule besucht werden, gibt es auch „Komplett-Online-Lösungen“ welche deutlich weniger Zeit beanspruchen und gleichzeitig sehr nah an Szenarien aus der Wirtschaft aufgebaut sind. Viele Seiten bieten Abonnementmodelle an bei denen man nach dem Bezahlen eines geringen monatlichen Beitrages kompletten zugriff auf die Kursmaterialien hat. Anbieter wie z.B. Skillshare bieten kurze, oft zwischen 30 und 60 Minuten lange Kurse an, in denen neue Techniken und Programme in Bereiche wie Kreativität, Web- und Mobile Development, oder Vertrieb und Buchhaltung an einem konkreten Beispiel erklärt werden. Eine Herangehensweise an das Nutzen dieser Möglichkeiten wäre z.B. das Einteilen eines Kurses auf mehrere Tage oder das Abschließen eines Kurses pro Wochenende.Da jedermanns Leben unterschiedlich okkupiert ist, ist es wichtig einen individuellen Plan für sich selber zu erstellen und sowohl reflexiv als auch vorausschauend seine Ressourcen zu begutachten und darauf basierend ein passendes Modell für sich zu finden.