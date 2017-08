Lesung von und mit der Gruppe Wortschwung am 29.08.2017 in der Buchhandlung 213, Altona

Lesung Sommerspecial

Eine sommerliche Mischung aus unseren Kaffeehaus- und unseren Reisegeschichten.Wir reisen zu Kaffeehäusern, haben manchmal keinen Empfang – oder auch kein Verständnis, bestaunen die Wurftechnik von verschwundenen Damen, fliegen in Sesseln oder segeln auf dem Mittelmeer. Und nicht zuletzt fragen wir uns: was hat Kristall mit Wortsplittern zu tun?Musikalische Begleitung: Doris & Dorian, Eintritt frei, wir freuen uns über eine SpendeWortschwung ist eine literarische Dreiergruppe und präsentiert in ihren Lesungen erfolgreich selbstverfasste Kurzgeschichten, Episoden, die das Publikum kurzweilig unterhalten. Eine Zuhörermeinung: "Die Texte finde ich persönlich sehr ansprechend, vor allem weil ich mich in einige Dinge direkt hineinversetzen kann. Eine sehr gute Beobachtung des Lebens und eine pointierte Schilderung darüber."Weitere Informationen auf www.wortschwung.de oder telefonisch unter 040 – 43181782