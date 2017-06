Die Flüchtlingssituation im östlichen Mittelmeer und was die Seefahrt damit zu tun hat

Markus Schildhauer, Seemannsmission Alexandria, berichtet

Markus Schildhauer arbeitet bei der Deutschen Seemannsmission in Alexandria in Ägypten. Bei Gesprächen mit Seeleuten bekommt er einiges davon mit, wie diese die Situation im Mittelmeer erleben. In Alexandria selbst suchen viele nach Wegen auf und über das Mittelmeer. Eine Gelegenheit darüber mehr zu erfahren - und etwas von der weltweiten Arbeit der Deutschen Seemannsmission für Seeleute und ihre Rechte. Seien Sie herzlich eingeladen zu diesem Bericht und Gespräch. Der Eintritt ist frei. Die Seemannsmission freut sich über Spenden.Außerdem kann ein Kunstwerk von Rüdiger Knott erworben werden.