Kleiner Preis von Friedrichshulde

Schenefeld : Reit- und Turnniergemeinschaft GbR Sylva Kuhrt |

Der „Kleine Preis“ von Friedrichshulde

Ein Reitturnier mit Kinderfest

Vom 03. August bis 06. August findet in Schenefeld wieder der „Kleine Preis von Friedrichshulde“ statt. Es werden unterschiedliche Spring- und Dressurprüfungen bis Klasse M* und Leistungsklasse 3 ausgeschrieben. Für die Wochentage stehen vornehmlich Prüfungen für junge Pferde auf dem Programm, die viele namenhafte Profis aus ganz Norddeutschland gerne als Trainingsmöglichkeit nutzen. Am Wochenende kommen dann Amateurreiter sämtlicher Altersklassen zum Zug. Doch der Reitsport bestimmt nicht allein das abwechslungsreiche Programm an diesen Tagen. Neben den packenden Wettkämpfen gibt es am Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr auch ein großes Kinderfest – sodass es auch den kleinsten Gästen nicht langweilig wird. Entweder im Freien oder in der neuen Reithalle, wetterunabhängig überdacht, wird es viele Attraktionen und Spielmöglichkeiten, wie Hüpfburgen, Bällebad, Rodeobulle oder Ponyreiten geben.

Das bunte Programm wird am Sonntag abgerundet, durch Spring- und Dressurprüfungen der anderen Art. So werden wir wieder viele tolle Verkleidungen von Pferd und Reiter im Kostümspringen bewundern dürfen, lustige Szenen im „Jump und Rodeo“ und harmonische Bilder in der Dressur im „Pas de Deux“ oder der Kür. Beim „Jump und Rodeo“ nehmen Mannschaften aus 2 Reitern teil. Der eine Reiter muss mit seinem Pferd Punkte in einem Springparcours sammeln, solange sein Partner sich auf einem elektrischen Bullen hält. Die Zeit die der Reiter hat, Punkte zu sammeln, bestimmt also der Partner, mit seinem Können einen wilden Bullen reiten zu können.

Einer der tollen Preise,die es in diesem Jahr wieder zu gewinnen gibt, ist eine Reise mit Pferd nach Hof Kirchhorst.