Polit-Café: Gefahr von rechts

AfD und Co in ihrem Kampf gegen Gender, Frauenrechte und Demokratie

Vortrag und Diskussion … bei Tee + Kaffee, Laugenbrezeln und Croissants …Mit, Erziehungswissenschaftlerin, BerlinAntifeminismus ist nichts Neues, er kommt in Wellen. Seit Anfang des Jahrtausends haben wir eine Bewegung von Maskulisten: Sie fühlen sich von Frauen übervorteilt, wollen Frauenbeauftragte und Frauenhäuser abschaffen. Das findet sich nun erstmals in der AfD wie unter einem Brennglas wieder. Neu ist, dass es gesellschaftsfähiger geworden ist, offen antifeministisch zu argumentieren.Man muss Offenheit und Toleranz wie ein Mantra immer wieder einfordern. Demokratie muss jeden Tag neu gelernt werden.Eintritt: 7 €/erm. 5 € - mehr Ausgeschlossen von der Veranstaltung sind gemäß § 6 Absatz 1 des Versammlungsgesetzes Personen, die rechtsextremen Parteien, den „Freien Kameradschaften“ oder sonstigen rechtsextremen Vereinigungen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind. Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen.