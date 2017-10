incantations - musikalische schwebezustände für 8 stimmen

Am 18.11.17 um 20 Uhr konzertiert das Vokalensemble "vokalformat 8" im Lichthof der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Mit „INCANTATIONS” tritt das Ensemble, dessen Sänger*innen allesamt aus national und international renommierten Chören stammen, im ganzen Bundesgebiet auf. Die nächste Aufführung des außergewöhnlichen Vokalmusik-Programms, in dem neben hochklassigem Gesang auch schwingende Weingläser, Stampfen, Rufen und Flüstern zu hören sein werden, ist im Lichthof der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg.Das achtköpfige Ensemble lässt im Programm INCANTATIONS („Beschwörungen“) Klänge aus allen Himmelsrichtungen auf das Publikum wirken. Doppelchörige Motetten (Bach, Homilius) treffen das Ohr von rechts und links, sphärische Klänge wie in Ešenvalds „Stars” umhüllen die Zuhörer*innen aus allen Richtungen, Randall Stroopes „The Conversion of Saul” kontrastiert mit harten Sounds und warmen, satten Vollklängen. Die unverwechselbare Akustik und Atmosphäre des Lichthofs machen dieses dramaturgisch dichte Vokalmusik-Programm dabei zu einem ganz besonderen Konzerterlebnis.Das Konzert ist am Samstag, 18.11.2017 um 20 Uhr.Einlass in den Lichthof ist ab 19:30 (Eingang Grindelallee/Ecke Edmund-Siemers-Allee)Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.