"Im Tandem neue Wege gehen" - eine Veranstaltung im Rahmen der Hamburger Stiftungstage

Eine Veranstaltung der Ehlerding Stiftung (mitKids Aktivpatenschaften) in Kooperation mit der ZEIT-Stiftung (WEICHENSTELLUNG), der Buhck-Stiftung (Jobpaten), der BürgerStiftung (Yoldaş) und der Patriotischen Gesellschaft (Diesterweg-Stipendium).



Mentoring wirkt! Beim Mentoring (wobei auch die Begriffe Patenschaft oder Tandem verwendet werden) handelt es sich in der Regel um eine 1:1 Beziehung, in der eine ältere lebenserfahrene Person für einen bestimmten Zeitraum eine jüngere Person (Mentee) begleitet und in seiner Entwicklung unterstützt. Bei dieser Veranstaltung stellen sich verschiedene Mentoring-Projekte vor und Ehrenamtliche berichten von ihren Erfahrungen. Bettina Jantzen (Projektleitung mitKids) moderiert die anschließende Diskussionsrunde. Anschließend Empfang.



Jeder, der Interesse hat sich ehrenamtlich zu engagieren und Zeit zu spenden oder ein eigenes Mentoring-Projekt ins Leben rufen möchte, ist herzlich eingeladen!



Datum: 10. Oktober 2017

Uhrzeit: 18:30- ca. 21:30 Uhr

Ort: Gästehaus der Universität Hamburg, Rothenbaumchaussee 34, 20148 Hamburg





Wir freuen uns über Ihre Anmeldung: info@ehlerding-stiftung.de oder 040 - 411 72 30