Hamburg - Vorreiter beim Wildbienenschutz - Veranstaltung im Rahmen der 5. Hamburger Stiftungstage

Was unterscheidet Wild- von Honigbienen? Finden Sie heraus, was das Centrum für Naturkunde der Universität Hamburg und die Deutsche Wildtier Stiftung für den Schutz der Wildbienen tun und schauen Sie bei einer Führung hinter die Kulissen.

Lernen Sie bei spannenden Vorträgen warum Wildbienen bedroht sind und wie Sie sie schützen können. Danach laden wir Sie zum Austausch mit unseren Experten ein. Die Vorträge beginnen am 11. Oktober um 18 Uhr.Vor und nach den Vorträgen besteht die Möglichkeit an Führungen im Zoologischen Museum und in der Insektensammlung teilzunehmen. Sie beginnen jeweils um 17 Uhr, 17.30 Uhr, 19 Uhr und 19.30 Uhr. Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung per E-Mail an, ob und an welcher Führung Sie teilnehmen möchten.Anmeldung erforderlich: Bitte senden Sie Ihre Email an Veranstaltung@DeWiSt.deDie Veranstaltung ist kostenfrei!Mehr Infos unter: www.cenak.uni-hamburg.de