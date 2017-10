Gewässerschutz in Hamburg - Veranstaltung im Rahmen der 5. Hamburger Stiftungstage

Gewässer sind wichtige Lebens- bzw. Naturadern in der Stadt. Die Michael Otto Stiftung für Umweltschutz fördert gemeinsam mit der Hanseatischen Natur- und Umweltinitiative die Erforschung dieses Lebensraums am Centrum für Naturkunde.

Insektenforscher Dr. Martin Kubiak und Fischexperte Prof. Dr. Thiel berichten über ihre Arbeit. Vor den Vorträgen am 10. Oktober (Beginn 19 Uhr) besteht die Möglichkeit, an Führungen in der Insekten- oder Fischsammlung teilzunehmen (Beginn 18.30 Uhr). Nach den Vorträgen laden wir Sie zu einem Umtrunk und Gesprächen mit den Experten ein. Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung per E-Mail an, ob und an welcher Führung Sie teilnehmen möchten.Anmeldung erforderlich: Bitte senden Sie Ihre Email an theresa.ruperti@michaelottostiftung.orgDie Veranstaltung ist kostenfrei!Mehr Infos: www.cenak.uni-hamburg.de