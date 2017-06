Eine Entdeckung: AmelieSkram

Die Übersetzerinnen Christel Hildebrandt und Gabriele Haefs

lesen aus

Amalie Skram: "Professor Hieronimus"

und stellen die in Deutschland noch weitgehend unbekanntenorwegisch/dänische Autorin vor.„Mit Ibsens Dramen kam die „Frauenfrage“ in die Literatur, Amalie Skram hat sie weitergeführt. Amalie Skram hat den Blick für das, wie es heißt, „verdeckte Tabuisierte, das Rätselhafte des Körpers“. – Für Amalie Skram war Leben und Schreiben eins. Sie lebte konsequent, was sie in ihren Büchern propagierte. In ihrem gesamten schriftstellerischen Werk empört sie sich über Scheinheiligkeit und Doppelmoral; ihre Bücher und Artikel spiegeln die Diskussionsthemen der Zeit – Prostitution, das Elend der Versorgungsehe, unerfüllte weibliche Sexualität.“ (Deutschlandfunk Kultur)Mehr: www.denktraeume.de