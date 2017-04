Ein Museum taucht auf - Foyer-Eröffnung vom 28. bis 30. April

Das Zoologische Museum bekommt einen neuen Eingangs- und Ausstellungsbereich an der Bundesstraße. Das neue Foyer soll ein Schaufenster in die Zukunft sein, in Richtung eines großen Forschungsmuseums. Der Eingangsbereich wird sich in modernem, zeitgemäßem Ausstellungs-Design präsentieren, mit verschiedenen Medienstationen, Angeboten für Augmented Reality und anschaulichen Grafiken. Einzelne Exponate werden im historischen Kontext und mit Blick auf die aktuelle Lebenssituation der jeweiligen Art inszeniert.

Anlässlich der Eröffnung gibt es ein vom 28. bis 30. April ein buntes Veranstaltungsprogramm für die ganze Familie. Mehr Infos unter: www.cenak.uni-hamburg.de